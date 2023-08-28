В России хотят установить штрафы за незаконные экскурсии

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Пока ведутся консультации о размерах штрафов за оказание услуг гидов без аттестата.

После смертельной экскурсии в московском коллекторе штрафы для гидов без аттестации могут вырасти в несколько раз. Как выяснили «Известия», инициатива уже предварительно одобрена правительством.

Все экскурсоводы сейчас и так должны подтвердить квалификацию и сдать экзамены. Тех, кто правила проигнорирует, предлагали наказывать рублем — от трех тысяч рублей. Теперь же штрафные санкции резко увеличатся.

А вот переводить экскурсии по промышленным объектам и городским коммуникациям в законную плоскость никто не планирует — гарантировать качество и безопасность в сфере таких экстремальных развлечений невозможно.

Напомним, 20 августа в столице случился сильный ливень, в результате чего уровень воды в коллекторе Неглинки резко поднялся. Восемь участников подземной экскурсии, включая гида, погибли.