Конгрессмен Маккарти заявил, что семья Джо Байдена вовлечена в «культуру коррупции»

Фото: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Спикер палаты представителей США считает, что у республиканцев достаточно данных, чтобы начать разговор об импичменте президента.

Представители республиканской партии США собрали достаточно информации о президенте Джо Байдене (демократ), чтобы поднять вопрос об импичменте. О компромате против главы государства в интервью журналистам телеканала Fox News высказался спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Он считает принудительную отставку Байдена логичным шагом после обнаружения упомянутых данных.

«Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом», — сказал он.

Маккарти заявил, что вся семья Байдена вовлечена в «культуру коррупции», что в эту самую культуру лидер превратил свою страну, а также намекнул на сокрытие многих порочащих президента фактов. По его словам, республиканская партия едва ли не каждую неделю находит новый компромат. И не исключает вероятности связи главы Белого дома с иностранными правительствами. Он добавил — американская общественность заслуживает ответов на вызывающие беспокойство вопросы.

Маккарти вспомнил: когда Байден баллотировался на пост президента, он сказал, что никогда не имел никакого отношения к бизнесу своего сына Хантера. Но оказалось, он бывал на многих мероприятиях компаний отпрыска. А после одного ужина подарил ему новый Porsche, на который было переведено 3,5 миллиона долларов. Семья Байдена, по словам политика, создала 20 подставных предприятий.

«Мы обнаружили, что теперь специальный прокурор Дэвид Вайс допустил истечение срока исковой давности по налогам Хантера Байдена. Мы обнаружили, что ФБР фактически проинформировало Хантера Байдена и инаугурационную комиссию до того как мы смогли пойти и взять у него интервью», — заявил Маккарти.

По итогам своего расследования палата представителей намерена отправить Джо Байдена в отставку. Ранее в беседе с 5-tv.ru политолог Игорь Никулин рассуждал о шансах республиканцев сместить неугодного президента раньше срока.