Президент Байден призвал бороться с идеологией «белого превосходства» в США

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Yuri Gripas / Pool via CNP

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Такое заявление американский лидер сделал после того, как в штате Флорида трех человек застрелили на почве расовой ненависти.

Президент США Джо Байден призвал соотечественников бороться с идеологией «белого превосходства». Как отметил президент в распространенном по зарубежным СМИ заявлении, нельзя и дальше спокойно жить в стране, где темнокожие люли боятся выходить на улицу. Свое обращение глава государства составил после очередной трагедии, произошедшей в штате Флорида.

Накануне три человека, двое мужчин и женщина, погибли в результате стрельбы в торговом центре города Джексонвилл. Вооруженный штурмовой винтовкой молодой белый американец застрелил их в одном из магазинов, а потом свел счеты с жизнью. Местный шериф заявил, что устроивший бойню «ненавидел чернокожих» и оставлял соответствующие манифесты. Инцидент расследуется полицией как преступление на почве ненависти и экстремистский акт.

«Пока мы продолжаем поиски ответов, но уже сейчас мы должны ясно и жестко сказать, что белому превосходству не место в Америке. Мы должны отказаться жить в стране, где темнокожие семьи, идущие в магазин, или темнокожие ученики школ живут в страхе быть застреленными из-за цвета кожи», — отреагировал на случай Джо Байден.

По мнению президента Соединенных Штатов, проблему, в очередной раз напомнившую о себе трагедией, нельзя замалчивать. Как и притворяться, что ничего не произошло. Политик подчеркнул, что такое поведение стоит расценивать как соучастие в преступлении.

Ранее, писал 5-tv.ru, подросток из Уфы устроил стрельбу недалеко от детского сада.