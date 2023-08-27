Фото: www.globallookpress.com / James McGill

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При этом киевский режим регулярно предпринимают попытки атак с помощью беспилотников.

Украина не собирается переносить боевые действия на территорию России, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук он отметил, что Киев не будет этого делать по одной причине — из-за риска потерять союзников.

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна.ua».

При этом киевский режим регулярно предпринимают попытки атак по объектам на территории при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях.