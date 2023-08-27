Российские артиллеристы отразили атаку бронегруппы ВСУ в Харьковской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Противник понес потери в живой силе — убитыми и ранеными.

Артиллеристы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар по бронегруппе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в результате чего боевики покинули свои позиции. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на информацию одного из российских военнослужащих.

Боец рассказал, что националисты предприняли попытки пойти в наступление на позиции российского мотострелкового батальона, однако потерпели неудачу.

«Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление и скрылся в лесопосадке», — рассказал он.

Противник понес потери в живой силе — убитыми и ранеными.

Прежде, как писал 5-tv.ru, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные пресекли попытку украинских боевиков высадиться на левом берегу Днепра.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.