Испытание непогодой: на Приморье надвигается новый тайфун

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В крае действует режим ЧС федерального масштаба.

Приморские синоптики подтвердили прогноз о новом тайфуне, который обрушится на край уже завтра. Погода резко ухудшится — циклон принесет сильные ливни, в связи с чем ожидается резкий подъем уровня воды в реках до критических отметок.

А уже в начале сентября жителей края ждут еще более серьезные испытания. Недалеко от Токио прямо сейчас зарождается новый тайфун, который также может угрожать Приморью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что температура воздуха в Москве 1 сентября может подняться до +30.