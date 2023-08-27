Фото: www.globallookpress.com / Mohammad Abu Ghosh

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Только смекалка помогла мальчику спастись от клыков разъяренных животных.

Стая бродячих собак напала на ребенка в Махачкале. Видео происшествия опубликовали очевидцы в соцсети.

На кадрах видно, как десять собак преследуют мальчика на берегу моря. Ребенок с криками пытается убежать от животных, а когда разъяренные псы уже почти настигают его, он догадывается забежать в море. Собаки не решились последовать за мальчиком и продолжили с яростным лаем бегать по берегу у кромки воды. Дальнейшее развитие ситуации неизвестно.

Предположительно, инцидент произошел в Редукторном микрорайоне Махачкалы. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Углегорске Сахалинской области на семилетнюю девочку напала стая бездомных собак, нанеся ребенку травмы.