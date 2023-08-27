Лифт с двумя работниками упал в подмосковных Люберцах

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Читайте нас в: Дзен Новости

По факту произошедшего начата проверка.

В подмосковных Люберцах во время плановых работ упал лифт с двумя работниками, сообщил глава городского округа Владимир Волков.

Инцидент произошел на улице Рождественская. Пострадавшие были госпитализированы. Один из них получил перелом ноги, другой различные ушибы.

«Выясняем, по какой причине произошло падение. Провели обход жилого комплекса вместе с жителями — вопросов накопилось огромное количество. Управляющая компания (этого ЖК. — Прим.ред.) работает, мягко говоря, спустя рукава», — сказал Волков в видеообращении, опубликовав его в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с понедельника будет назначена рабочая группа, также запланирована встреча с жителями.

На инцидент обратило внимание Главное Следственное управление Следственного комитета по Московской области. Организована проверка. Следователями проведен осмотр места происшествия, истребованы медицинские документы пострадавших, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек погиб при обрушении строительного лифта на юго-западе Москвы.