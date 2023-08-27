«Сложный день»: Рудковская сообщила о болезни Плющенко

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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На прошедшем ледовом шоу сыну знаменитостей Александру пришлось выступать без отца.

Продюсер Яна Рудковская сообщила о болезни своего супруга — олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Вчера был очень сложный день для нашей семьи. Женя сильно заболел, и мы за пять дней не смогли его поднять», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

По словам продюсера, накануне в Нижнем Новгороде прошло ледовое шоу «Русские Сезоны», на котором их с Плющенко сыну Саше пришлось выступать без отца. Рудковская заявила, что все участники шоу отработали на 100%, а номер в исполнении сына тронул ее до глубины души — она заплакала, «как и многие в зале».

«В такие сложные моменты понимаешь, как важно здоровье близких, и как важно, когда твои дети так поддерживают родителей. Ведь это была детская 100% импровизация за папу», — написала супруга Плющенко.

В июле Рудковская сообщила о съемках ремейка фильма «Три мушкетера», в котором снимется ее сын Александр, известный поклонникам как Гном Гномыч, дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова и народный артист РСФСР Михаил Боярский — исполнитель роли Д`Артаньяна в советском и российских фильмах о трех мушкетерах режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская поздравила старших сыновей с окончанием МГИМО.