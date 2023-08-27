Юлианна Караулова получила травму, укладывая спать сына: «Все-таки перелом»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Как себя чувствует знаменитость?

Певица Юлианна Караулова сломала мизинец на ноге, когда укладывала спать сына. Неудачно повернулась и ударилась о ножку кровати. Об этом исполнительница рассказала в личном блоге.

Караулова призналась, что боль была настолько сильной, что около десяти минут буквально «корчилась от боли». Однако это не стало препятствием для того, чтобы отменить концерт. На следующий день звезда отплясывала на сцене все выступление так, будто никакой травмы и нет. Вероятно, в этом певице помогли специальные обезболивающее. Она надеялась, что получила ушиб, но после посещения больницы опасения подтвердились.

«И все-таки перелом. Повезло, что без смещения. Как я отплясала два концерта — загадка», — отметила исполнительница.

Певица сломала палец на мизинце, укладывая спать сына. Фото: Instagram* / yulianna_karaulova

Впереди Караулову ждет восстановление — в ближайшие пять недель каблуки будут под запретом.

В марте звезда фигурного катания, двукратный олимпийский призер и чемпион мира Ирина Слуцкая получила травму на тренировке по вейкбордингу. Она ударилась о бортик на спортивной площадке и сломала палец на правой руке. Кроме того, в травмпункте со сломанного пальца Слуцкой срезали два обручальных кольца, так как снять их было уже невозможно.

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