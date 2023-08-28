🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Дарья Евстрахина 452 0

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день обещает быть спокойным. Но на что стоит обратить внимание каждому из представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 28 августа, благоприятное время, чтобы прислушаться к своему сердцу, разложить все мысли по полочкам, сделать для себя определенные выводы в тех или иных ситуациях. Также не исключены провокации и ссоры — постарайтесь их избегать.

Овны

Вам стоит найти баланс между работой и личной жизнью, а также расставить приоритеты в отношении своего здоровья. Кроме того, стоит задуматься и о питании, Овны. Подумайте об этом так: еда — это лекарство. Потребляя ингредиенты, совместимые с вашим телом, вы не только исцеляете себя, но и повышаете свои вибрации.

Космический совет: займитесь своим здоровьем.

Тельцы

Вы зашли так далеко не для того, чтобы сомневаться в себе, Тельцы! Вы зашли так далеко не для того, чтобы приглушить свой свет или позволить мнению других притупить ваш блеск. Снимите этот плащ-невидимку! Дайте себе воодушевляющую речь, которая вам нужна, чтобы показать себя самой яркой и смелой версией в большом мире.

Космический совет: пришло время проявить себя.

Близнецы

Не позволяйте суете помешать вам сделать то, ради чего вы пришли сюда! Сегодня звезды просят вас раскрыть свой творческий потенциал, заняться искусством, музыкой — творить волшебство. Если вы сомневаетесь, закройте глаза, настройтесь и задайте себе следующие вопросы: «Как я могу достигнуть этих целей?»

Космический совет: вам пора раскрыть творческий потенциал.

Больше гороскопов смотрите здесь

Раки

Как вы относитесь к обязательствам, Раки? Какую жизнь вы себе представляете? Пришло время открытого и честного разговора с собой. Пришло время признать правду, независимо от того, насколько уязвимыми вы из-за этого себя чувствуете. Помните: не все умеют читать мысли так, как вы. Одиноким Ракам звезды тоже напоминают о силе общения. Скорее всего, претендент, слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.

Космический совет: смелость — это то, чем вы наделены в изобилии.

Львы

Не все наши желания сбываются быстро, Львы. Даже если мы прикладываем для это много усилий. Не зацикливайтесь на неудачах. Отпустите их с любовью и благодарностью. Осознайте, чему вас учит Вселенная, особенно если вы уже какое-то время избегаете этого урока. Поверьте, что вскоре вы благословите то, что вас сломало.

Космический совет: не зацикливайтесь на неудачах.

Девы

Вы находитесь там, где должны быть, и все действительно складывается в вашу пользу. Войдите в энергетическое поле чудес, Девы! Вскоре вы обнаружите, что финансовый рост также станет темой для вас в ближайшие месяцы. Задайте себе намерение о том, какой вы хотите видеть свою жизнь, и приготовьтесь приступить к работе.

Космический совет: приготовьтесь к приятным поворотам судьбы.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

Весы

Составьте на сегодня план действий, Весы. Пока Вселенная настоятельно рекомендует вам использовать свою практическую сторону и предпринимать действия там, где это необходимо. Кстати, если вы чувствуете желание синхронизировать свои силы с кем-то, обратитесь к этому человеку с соответствующим предложением. Поделитесь с ним своими надеждами, стремлениями и великим видением.

Космический совет: продумайте каждый свой шаг, прежде чем его сделать.

Скорпионы

Это правда, что всему приходит конец. Но от этого не легче отпустить ситуацию. Правда, Скорпионы? Помните, что время обладает сверхъестественной способностью исцелять нас и давать нам возможность двигаться дальше. Вскоре вы обнаружите, что муза близка и жаждет найти выражение через вас. Так что доставайте чистый холст и самые яркие краски!

Космический совет: поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к мечте!

Стрельцы

Не нужно всегда идти на компромиссы, Стрельцы. Иногда нужно стоять на своем. Идите на уступки только в том случае, если их исход вас устраивает. Конечно, это не повод быть жесткими. Гибкость — это суперсила, которая позволит вам найти золотую середину между тем, чего хотите вы, и тем, чего хотят от вас другие.

Космический совет: не бойтесь говорить людям «нет».

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

Козероги

Вы пришли сюда не для того, чтобы быть помощником в истории чужой жизни! Вы пришли сюда, чтобы быть собой, Козероги, чтобы проживать свою жизнь! Помните об этом. Когда дело доходит до любви, вас может привлечь кто-то довольно яркий. Некий человек, который точно знает, в какие краски разукрасить холст.

Космический совет: разбавьте свою жизнь яркими моментами.

Водолеи

Никто другой не несет за вас ответственности — только вы. Пришло время отпустить не приносящие пользу убеждения, которые держат вас в тупике. Помните, Водолеи, вы архитектор своей реальности. Именно ваши мысли, слова и действия определят следующую главу вашей жизни!

Космический совет: вы являетесь автором своей жизни.

Рыбы

«Танцы, пение, рассказывание историй и молчание — это четыре универсальных целебных бальзама», — мудрые слова американской танцовщицы и писательницы Габриэль Рот. Вам стоит подумать об этом, пока вы пьете утренний чай. Путь самовыражения не просто исцелит вас, Рыбы, он освободит вас от многих капканов.

Космический совет: есть множество способов самовыражения — найдите свой.

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.

Новости партнеров

Новости СМИ2