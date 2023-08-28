🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день обещает быть спокойным. Но на что стоит обратить внимание каждому из представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 28 августа, благоприятное время, чтобы прислушаться к своему сердцу, разложить все мысли по полочкам, сделать для себя определенные выводы в тех или иных ситуациях. Также не исключены провокации и ссоры — постарайтесь их избегать.

♈ Овны

Вам стоит найти баланс между работой и личной жизнью, а также расставить приоритеты в отношении своего здоровья. Кроме того, стоит задуматься и о питании, Овны. Подумайте об этом так: еда — это лекарство. Потребляя ингредиенты, совместимые с вашим телом, вы не только исцеляете себя, но и повышаете свои вибрации.

Космический совет: займитесь своим здоровьем.

♉ Тельцы

Вы зашли так далеко не для того, чтобы сомневаться в себе, Тельцы! Вы зашли так далеко не для того, чтобы приглушить свой свет или позволить мнению других притупить ваш блеск. Снимите этот плащ-невидимку! Дайте себе воодушевляющую речь, которая вам нужна, чтобы показать себя самой яркой и смелой версией в большом мире.

Космический совет: пришло время проявить себя.

♊ Близнецы

Не позволяйте суете помешать вам сделать то, ради чего вы пришли сюда! Сегодня звезды просят вас раскрыть свой творческий потенциал, заняться искусством, музыкой — творить волшебство. Если вы сомневаетесь, закройте глаза, настройтесь и задайте себе следующие вопросы: «Как я могу достигнуть этих целей?»

Космический совет: вам пора раскрыть творческий потенциал.

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♋ Раки

Как вы относитесь к обязательствам, Раки? Какую жизнь вы себе представляете? Пришло время открытого и честного разговора с собой. Пришло время признать правду, независимо от того, насколько уязвимыми вы из-за этого себя чувствуете. Помните: не все умеют читать мысли так, как вы. Одиноким Ракам звезды тоже напоминают о силе общения. Скорее всего, претендент, слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.

Космический совет: смелость — это то, чем вы наделены в изобилии.

♌ Львы

Не все наши желания сбываются быстро, Львы. Даже если мы прикладываем для это много усилий. Не зацикливайтесь на неудачах. Отпустите их с любовью и благодарностью. Осознайте, чему вас учит Вселенная, особенно если вы уже какое-то время избегаете этого урока. Поверьте, что вскоре вы благословите то, что вас сломало.

Космический совет: не зацикливайтесь на неудачах.

♍ Девы

Вы находитесь там, где должны быть, и все действительно складывается в вашу пользу. Войдите в энергетическое поле чудес, Девы! Вскоре вы обнаружите, что финансовый рост также станет темой для вас в ближайшие месяцы. Задайте себе намерение о том, какой вы хотите видеть свою жизнь, и приготовьтесь приступить к работе.

Космический совет: приготовьтесь к приятным поворотам судьбы.

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♎ Весы

Составьте на сегодня план действий, Весы. Пока Вселенная настоятельно рекомендует вам использовать свою практическую сторону и предпринимать действия там, где это необходимо. Кстати, если вы чувствуете желание синхронизировать свои силы с кем-то, обратитесь к этому человеку с соответствующим предложением. Поделитесь с ним своими надеждами, стремлениями и великим видением.

Космический совет: продумайте каждый свой шаг, прежде чем его сделать.

♏ Скорпионы

Это правда, что всему приходит конец. Но от этого не легче отпустить ситуацию. Правда, Скорпионы? Помните, что время обладает сверхъестественной способностью исцелять нас и давать нам возможность двигаться дальше. Вскоре вы обнаружите, что муза близка и жаждет найти выражение через вас. Так что доставайте чистый холст и самые яркие краски!

Космический совет: поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к мечте!

♐ Стрельцы

Не нужно всегда идти на компромиссы, Стрельцы. Иногда нужно стоять на своем. Идите на уступки только в том случае, если их исход вас устраивает. Конечно, это не повод быть жесткими. Гибкость — это суперсила, которая позволит вам найти золотую середину между тем, чего хотите вы, и тем, чего хотят от вас другие.

Космический совет: не бойтесь говорить людям «нет».

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♑ Козероги

Вы пришли сюда не для того, чтобы быть помощником в истории чужой жизни! Вы пришли сюда, чтобы быть собой, Козероги, чтобы проживать свою жизнь! Помните об этом. Когда дело доходит до любви, вас может привлечь кто-то довольно яркий. Некий человек, который точно знает, в какие краски разукрасить холст.

Космический совет: разбавьте свою жизнь яркими моментами.

♒ Водолеи

Никто другой не несет за вас ответственности — только вы. Пришло время отпустить не приносящие пользу убеждения, которые держат вас в тупике. Помните, Водолеи, вы архитектор своей реальности. Именно ваши мысли, слова и действия определят следующую главу вашей жизни!

Космический совет: вы являетесь автором своей жизни.

♊ Рыбы

«Танцы, пение, рассказывание историй и молчание — это четыре универсальных целебных бальзама», — мудрые слова американской танцовщицы и писательницы Габриэль Рот. Вам стоит подумать об этом, пока вы пьете утренний чай. Путь самовыражения не просто исцелит вас, Рыбы, он освободит вас от многих капканов.

Космический совет: есть множество способов самовыражения — найдите свой.

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