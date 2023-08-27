Директор «Ленкома» Варшавер рассказал о борьбе Панфилова с тяжелой болезнью

Директор «Ленкома» Варшавер: Панфилов очень много делал, чтобы выздороветь

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

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Будет ли театр ставить спектакли режиссера после его смерти?

Режиссер Глеб Панфилов перед смертью боролся с тяжелой болезнью, прилагая максимум усилий, чтобы выздороветь. Об этом сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Он очень много делал, чтобы выздороветь. Он боролся за жизнь, за каждую минуту», — сказал Варшавер.

Он добавил, что и врачи больницы, где лежал Панфилов, уделяли режиссеру большое количество времени, однако болезнь все же победила.

Также Варшавер отметил, что «Ленком» не планирует ставить спектакли Панфилова после его смерти.

«Нет, конечно. Как же можно ставить без режиссера его спектакли? Можно. Но не нужно», — сказал директор театра.

По словам Варшавера, он неоднократно уговаривал Панфилова поставить спектакль на сцене «Ленкома», в котором могла бы сыграть супруга режиссера, ныне также покойная народная артистка СССР Инна Чурикова. Однако Панфилов все ждал, пока актриса предложит ему какой-то драматургический материал.

Панфилова госпитализировали с инсультом 11 мая. Сообщалось, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позднее его перевели в реабилитационный центр, а затем в одну из московских больниц. В августе Варшавер сообщил о «непростом» состояния Панфилова. О смерти режиссера в возрасте 89 лет стало известно 26 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа. Похоронят его рядом с супругой Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище.