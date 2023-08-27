«Очень просит»: Такер Карлсон мечтает взять интервью у Путина

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Ведущего Fox News уволили за то, что он пытается донести актуальную правду до мировой общественности. Противники России этого не желают.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон мечтает взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом рассказала главред RT Маргарита Симоньян, опубликовав пост в личном Telegram-канале.

«Он очень просит интервью с Путиным», — заверила Симоньян, выразив надежду, что эта возможность Карлсону представится.

Двадцать четвертого апреля Fox News объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм Такер Карлсон покинет сеть. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

Официально о причинах увольнения руководство холдинга не объявляло. Сам Карлсон 27 апреля в видеообращении к зрителям заявил, что причиной его увольнения с Fox News стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и подобные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Украины Владимира Зеленского обвинили в причастности к увольнению ведущего Такера Карлсона.