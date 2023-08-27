Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашел в порт Антальи

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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Американские моряки «прогулялись по Анталье и сделали покупки».

Крупнейший в мире авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald R. Ford) зашел в порт турецкой Антальи. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что на борту прибывшего в Турцию корабля — 4,5 тысячи членов экипажа. Американские моряки «прогулялись по Анталье и сделали покупки». Турецкие власти рассчитывают, что прибытие «столь громадного судна в порт Антальи внесет значительный вклад в экономику страны».

В начале августа атомная подлодка USS Florida американских ВМС со 154 крылатыми ракетами на борту зашла в акваторию Ионического моря. В США тогда заявили о «логистической остановке» субмарины с целью обеспечения возможности дальнейшей работы в поддержку союзников и партнеров по НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия заявила о якобы российской подлодке у берегов Ханко. Местные моряки опознали в судне субмарину класса «Кило», выпускаемую с 1980 годов.