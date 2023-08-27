Сальдо сообщил о покушении ВСУ на военкора News Front в Херсонской области

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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На автомобиль журналиста сбросили разрывной снаряд с дрона.

Украинские боевики ранили российского военкора Лекса, совершив на него покушение с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front Лекса. Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сальдо также призвал российских журналистов быть осмотрительнее и беречь себя.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на коллег раненого военкора из News Front сообщает, что российские силовики задержали наводчика, передавшего украинским военным координаты для удара по машине Лекса. Он находился в одной из близлежащих пятиэтажек. Военкор в результате покушения получил легкие повреждения — его «посекло осколками».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибший при обстреле боевиков в Запорожской области военкор Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно.