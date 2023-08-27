Солист The Killers разочаровался реакцией фанатов на слова о братстве с русскими и впал в депрессию

Фото: www.globallookpress.com / Marcel Thomas

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Музыкант заявил, что его призыв был посвящен «единству человечества».

Вокалист американской группы The Killers Брэндон Флауэрс сообщил, что он расстроен реакцией фанатов на призыв к братству с русскими на концерте в Грузии, пишет британская газета The Times.

«Мне пришлось урегулировать невозможную ситуацию. Мы хотим, чтобы наши концерты объединяли», — заявил он.

Флауэрс отметил, что его призыв был посвящен «единству человечества» и его музыкантам «грустно, что все получилось именно так». Вскоре он добавил, что не хочет записывать новый альбом и вообще находится «в глубоком кризисе».

«Я думаю, что вы больше не услышите, как мы создаем новую музыку», — подчеркнул Флауэрс в интервью The Sunday Times.

Инцидент произошел 15 августа. Слова о мире прозвучали после того, как толпа выразила протест против приглашенного из толпы российского музыканта. Поклонники стали кричать лозунги. Несмотря на негативное отношение, группа решилась исполнить композицию с барабанщиком из России. Они сыграли одну песню вместе, после чего Флауэрс заявил: «Мы все братья». Позже он извинился и отметил, что артисты «не хотели никого расстраивать».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии освистали группу The Killers после приглашения на сцену россиянина.