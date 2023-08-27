Нетаньяху ответил пригрозившему Израилю войной лидеру ХАМАС: вы за это заплатите

Фото: Reuters / POOL

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В политбюро палестинского движения на днях пообещали скорое «беспрецедентное поражение» Израилю.

Террористы заплатят полную цену за свои преступления. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на угрозы лидера ХАМАС начать войну.

По словам политика, в ХАМАС хорошо понимают, что Израиль будет «бороться всеми средствами против их попыток вести против него террористическую деятельность на Западном берегу, в секторе Газа и где-либо еще».

«Кто бы ни пытался нам навредить, кто бы ни финансировал, кто бы ни организовывал, кто бы ни использовал террор против Израиля, заплатит полную цену», — заявил Нетаньяху на совещании с кабмином, фрагмент которого опубликовала канцелярия премьера.

Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури 25 августа заявил в эфире ливанского телеканала Al-Mayadeen о подготовке движения к «полномасштабной войне», в ходе которой Израиль потерпит «беспрецедентное поражение».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинского движения ХАМАС.