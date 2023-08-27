В Германии сообщили о намерении ЕС начать новую миссию на западе Африки

Welt: ЕС в октябре примет решение о новой миссии на западе Африки

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Страны Европы решили помочь государствам «черного континента» в борьбе с террористами.

Евросоюз планирует новую военно-гражданскую миссию в Западной Африке для помощи местным странам в борьбе с террористами. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на анонимные источники.

По информации издания, соответствующее решение будет принято на октябрьской встрече глав МИД стран Евросоюза.

Уточняется, что так называемая военно-гражданская миссия начнется осенью в Гвинейском заливе. Полицейские и военные, точное число которых пока не определено, будут размещены в Кот-д’Ивуаре, Гане, Того и Бенине.

Тем временем ситуация в Нигере продолжает накаляться. Накануне захватившие власть в стране мятежники во главе с Абдуррахманом Тчиани дали послу Франции 48 часов на то, чтобы покинуть государство. Такие же условия были поставлены перед находящимися в Нигере французскими военными — они должны покинуть республику до 2 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые власти Нигера отдали приказ вооруженным силам республики быть в состоянии максимальной боеготовности.