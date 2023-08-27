Как знала: как выглядела принцесса Диана за семь дней до смерти

Принцесса Диана за семь дней до смерти проводила время в одиночестве

Фото: www.globallookpress.com / Peter Heimsath

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В каком откровенном виде фотографы поймали королевскую особу?

Прошло 26 лет со дня смерти принцессы Дианы, однако ее образ до сих пор продолжает волновать умы людей по всему миру. Леди Ди жила чувствами и обладала подкупающей искренностью — и этим заслужила неофициальный титул «Королева людских сердец».

За семь дней до трагедии Диана отдыха в компании возлюбленного Доди аль-Файеда, сына египетского миллиардера на яхте. Папарацци поймали кадр необычайной красоты. Королевская особа сидела в уединении на мостике, а над ней парила такая же одинокая чайка.

Жизнь самой популярной принцессы XX века оборвалась 31 августа 1997 года в страшной автокатастрофе. В ту роковую ночь Диана возвращалась с ужина в отеле Ritz в компании египетского миллиардера. Они возвращались в парижскую квартиру, чтобы наутро вылететь из Ривьеры в Лондон. Их Mercedes сопровождали водитель Анри Поль и телохранитель Тревор Рис-Джонс.

После того как автомобиль на скорости около 100 км/ч въехал в подземный туннель Альма, его «подрезал» старенький белый Fiat Uno, который скрылся с места ДТП. Из-за этого машина потеряла управление и врезалась в колонну.

Водитель и Доди погибли мгновенно. Когда на место трагедии прибыли следователи и карета скорой помощи, принцессу уже не смогли спасти. Единственным, кто выжил в аварии, оказался телохранитель.

Измена супруга стала главной трагедией жизни Дианы, которая больно ранила ее душу. После того как она узнала о неверности, Диана пустилась во все тяжкие. Она проявляла чувства на людях, не скрывала ревности к сопернице. На публичных мероприятиях ее поведение часто было грани скандала. Некоторые приверженцы теорий заговора уверены, что ее смерть была подстроена членами королевской семьи, которые опасались ее импульсивного поведения.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем попросил принц Чарльз Диану в записке накануне свадьбы.