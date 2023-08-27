Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Специальная военная операция по освобождению регионов от террористов продолжается. Впереди — сложнейшие задачи.

Российские бойцы сбили два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8. Сделано это было при помощи средств противовоздушной обороны. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ситуации на поле боя к этой минуте.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области», — подчеркнул Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК сообщил об опознании всех погибших при крушении самолета Пригожина.