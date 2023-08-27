Не удовлетворен: Олаф Шольц признал серьезные проблемы с экономикой Германии

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Страна переживает трудный период, заверяют в правительстве. Виновник кризиса очевиден?

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что экономика его страны начала слабеть. Происходит это по разным причинам. Но такое точно не устраивает коренных немцев. Ведь их страны на протяжении десятилетий была главным двигателем Европы в экономическом ключе.

Издание Bloomberg сообщило, что, по прогнозам, объем производства Германии сократится в 2023 году. И власть ФРГ это признает.

«Текущий рост является неудовлетворительным», — заявил Олаф Шольц.

Канцлер отметил, что Германия чувствует на себе основную тяжесть ослабления мировой экономики. А все из-за своей зависимости от экспорта.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ФРГ стала жертвой подчинения США. Вектор Германии, который направлен в прошлое, делает из некогда великой державы страну-обслугу для уходящего либерального миропорядка.