Магический потенциал: какие признаки говорят, что в вашем роду были ведьмы

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В древности многие опасались загадочных чародеек, считая, что они приносят только горе, однако ведьмы могут использовать свои силы и во благо.

Испокон веков многие люди считали ведьм — порождением зла, однако их способности гораздо шире, чем гласят древние городские легенды. Многие из них были предсказательницами, кто-то лечил различные недуги одним прикосновением, а некоторые имели настолько тонкую связь с природой, что могли повелевать стихиями и волей животных. В каждой женщине может бурлить ведьмовская кровь, поэтому эксперты сайта Wday.ru определили признаки, по котором можно узнать, обладаете ли вы энергией загадочных чаровниц.

Интуиция

Как правило, ведуньи обладают прекрасным чутьем. Они, сами того не подозревая, могут предчувствовать надвигающуюся беду, удачную сделку с недвижимостью, почувствовать недобрые намерения или выявить плохого человека. Они практически всегда знают к чему приведет то или иное действие. И это чувство можно сравнить с внутренней уверенностью, хотя порой непонятно, откуда она берется.

Целительские способности

В тех случаях, когда человек получает физически урон, то руки невольно тянутся к больному месту, чтобы его растереть. Считается, что мы создаем трением тепло и успокаиваем нервные окончания. Однако потомки ведьм способны заставить одним прикосновением забыть о боли, причем не только собственной, но и чужой.

Дежавю

Некоторые люди сталкиваются с внезапными озарениями, когда вдруг понимают, что происходящее с ними в настоящем моменте уже когда-то было раньше. Это явление известно даже научному сообществу, однако найти объяснение ему до сих пор никто не смог. Некоторые ученые склонны считать, что человек просто переживает состояние из прошлого, о котором он уже давно позабыл. Эзотерики и экстрасенсы уверены, что так отражаются следы нашей прошлой жизни. Они утверждают, что, развивая свои магические способности, можно предсказывать будущее.

Связь с природой

Если вы давно мечтаете обосноваться на берегу озера, чтобы наслаждаться бескрайними лесами и полями, упиваться видами протекающих родников, рек и озер, слушать пение птиц и шелест листьев, тогда вы обладаете сильной связью с природой. Вас не страшит ни испепеляющая жара, ни обмораживающий холод, даже гроза доставляет вам истинное удовольствие, ведь вы чувствуете, как энергия матушки-природы будто циркулирует по вашим венам.

Любовь к животным

Некоторым женщинам присуща особая связь с животными. Бойцовские сторожевые псы в их присутствии становятся практически буквально жизнерадостными и податливыми щенками, коты, которые привыкли встречать незнакомцев острыми зубами и когтями, с удовольствием позволяют себя гладить и ласкать. Нередко такие люди с самого детства прекрасно ладят с животными и практически никогда не испытывают трудностей при общении с ними.

Внешние признаки

Ведьмовскую кровь могут выдать не только личные качества, но и внешние признаки.

Цвет волос. Чаще всего в колдовстве обвиняли рыжих женщин, однако и брюнетки тоже могли оказаться под подозрением;

Цвет глаз. Ярко-зеленые, карие и зеленые оттенки считались признаком магической силы. Однако если женщина является обладательницей гетерохромии (разноцветных глаз. — Прим.ред.), то тогда в происхождении ее потусторонней сущности не было сомнения;

Веснушки и родинки. По древним народным поверьям, они считались признаком присутствия магической силы. Большие родимые пятна называли «печатями дьявола»;

Фигура и внешняя привлекательность. Соблазнительная внешность в древности могла стать поводом для недобрых разговоров за спиной, а если по женщине сходит с ума мужской пол, то это верный признак магического вмешательства;

Бледная кожа. В Средние века считалось, что по жилам ведьм не течет кровь, из-за чего они и обладают таким бледным оттенком.

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