Рейс Москва — Минводы экстренно сел в Волгограде: что произошло на борту
Рейс Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира
Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага
Экипаж самолета подал сигнал тревоги. Решение об экстренном приземлении принималось за считанные минуты.
Самолет, который следовал из Москвы в Минеральные Воды подал сигнал тревоги. Оказалось, что одному из пассажиров стало плохо на борту. Лайнер смог успешно приземлиться в Волгограде. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.
«Самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу», — сказал собеседник информационного агентства.
Пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова подтвердила, что самолет совершил вынужденную посадку из-за того, что самочувствие человека на борту начало ухудшаться.
Воздушное судно приземлилось в 9:58 по Москве. Человек выжил и его передали врачам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет рейса Москва — Минеральные Воды подал сигнал тревоги. Авиалайнер начал резко снижаться для посадки в Волгограде.