Творожная нежность: рецепт сырников к обеду от шеф-повара Емельяненко

Фото, видео: Светлана Денисова / ТАСС; YouTube / Шеф-повар Василий Емельяненко

К блюду можно добавить варенье или сметану, чтобы было еще аппетитнее.

Сырники обычно являются элементом завтрака. Но что мешает приготовить эту вкуснятину в обед? Шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-канале опубликовал рецепт этого лакомства.

Ингредиенты:

Творог четыре или пять процентов жирности — 140 граммов

Мука — 20 граммов

Яйцо — половина желтка

Сахар — 20 граммов

Сметана

Варенье

Ванильный сахар или экстракт ванили — по вкусу

Лимон — цедра

Сумах — для украшения

Соль — щепотка

Сливочное масло

Растительное масло

Способ приготовления:

Для приготовления блюда нужен творог небольшой жирности, мягкий, с не очень крупными зернами. Он может быть немного суховатым. К нему добавляем 20 граммов муки. После этого добавляем сахар. С белым творогом лучше использовать белый сахар, а с топленым творогом — тростниковый.

Добавляем экстракт ванили по вкусу. Его можно заменить ванильным сахаром. Затем кладем половину желтка и для вкуса щепотку соли. Получившуюся массу перемешиваем. Затем ее выкладываем на стол и обваливаем в муке, при этом формируем руками «колбасу». Ее ножом разрезаем на три части. Обваливаем каждую часть в муке и придаем им круглую форму с помощью «кольца».

На сковородку наливаем немного растительного масла и добавляем кусочек сливочного. Переносим сырники на сковороду. Их слегка подрумяниваем и выкладываем на противень. после этого отправляем блюдо в духовку на пять минут. После того, как его приготовим, сырники можно украсить. Например, натереть цедру лимона на мелкой терке и добавить сумах. Все! Воздушные сырники готовы.

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