Кеннеди признал, что США уничтожают Украину, поставляя ей снаряды с ураном

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

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Кандидат в президенты Штатов пообещал прекратить поставки боеприпасов с ураном Украине. В чем вред таких снарядов?

Соединенные Штаты помогают уничтожать Украину весьма необычным способом. Вашингтон поставляет Киеву снаряды с обеденным ураном, который считается опасным из-за своей токсичности и радиоактивности. Об этом написал в своем аккаунте X (бывший Twitter) кандидат в президенты США и племянник 35-го лидера Штатов Роберт Кеннеди-младший.

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», — написал политик.

Такими словами Кеннеди-младший прокомментировал статью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В своей работе дипломат написала, что урановые боеприпасы делают Украину непригодным для жизни местом. А также такое оружие может навредить и соседним странам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США признали безвыходную ситуацию для ВСУ на фронте.