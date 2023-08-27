Российские ПВО сбили два беспилотника в Курской и Брянской областях

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

В результате случившегося пострадавших нет.

С помощью своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористы ВСУ хотели нанести удар по Брянской и Курской областям. Украинские боевики вновь собирались действовать по приказу Киевского режима, но потерпели неудачу. В Telegram-канале Министерства обороны России сообщили, что беспилотники националистов с легкостью были остановлены.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей», — написало ведомство.

Также от Минобороны не последовало информации о каких-либо разрушениях или пострадавших лицах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбитый системой ПВО украинский БПЛА упал в поле.