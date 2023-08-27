Американский военный самолет разбился у австралийских берегов. Начат розыск пропавших

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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По предварительным данным, на борту воздушного судна могли находиться около 20 человек. Что произошло?

Американский военный самолет разбился у австралийских берегов. Об этом сообщает издание The Guardian.

По официальным данным, ЧП с лайнером Osprey произошло в непосредственной близости от островов Тиви. Сообщается, что на борту воздушного судна находилось порядка 20 человек.

Спасатели экстренно выдвинулись к месту крушения самолета. Как сообщает местное ТВ, заявлений о погибших пока нет. Несколько военных, считавшиеся пропавшими уже спасены.

Детали происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru раскрыл детали крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области.