Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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По мнению экс-советника главы Пентагона, положение в украинской армии трагическое.

Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен российской армии, так как на передовой находятся в отчаянном положение. Такое заявление в эфире видеоблога London Real на YouTube сделал бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор. Украинцы бегут с поля боя все чаще, но информацию старается скрывать и киевский режим, и его западные партнеры.

«Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах», — сказал Макгрегор.

По мнению военного эксперта, наиболее точно описывает положение украинских войск на фронте слово «трагическое». По его славам, ситуацию осознают и сами представители ВСУ. Командиры, отмечает он, берут на себя принятие решения о сдаче в плен. В этом он видит единственный для офицеров способ сохранить количество солдат, а также спасти тяжело раненных, которых высшее руководство не спешит эвакуировать.

Макгрегор добавил, что многие из пострадавших из-за увечий уже не смогут вернуться на поле боя. Он не сомневается, что каждый день ВСУ несут огромные потери.

Прежде исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также заявил в эфире федерального телеканал, что на данном направлении украинские войска сдаются в плен группами вплоть до взвода.

Ранее, писал 5-tv.ru., экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон предрек Украине скорый разгром элитной 82-й десантно-штурмовой бригады.