Актриса Софья Синицына бросила экс-супруга Полины Гагариной

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звездного фотографа Дмитрия Исхакова бывшая возлюбленная отправила смотреть кино в гордом одиночестве.

Актриса Софья Синицына не дала журналистам и поклонникам вдоволь пофантазировать о ее отношениях с фотографом Дмитрием Исхаковым — бывшим мужем Полины Гагариной. Сначала слухи ходили о зарождающемся романе, потом случились первые совместные выходы в свет, а вскоре настала тишина. И вот уже Исхаков посещает кинопремьеру один.

Авторы светских хроник совещались, фолловеры в соцсетях задавали вопросы, актриса молчала. Но когда увидела фото Исхакова на премьере картины «Жизнь по вызову» 23 августа, да еще и почитала о якобы появившейся новой пассии, решила сама расставить все точки над «i». И оставила свой задорный комментарий под очередным новостным постом.

«Ребят, это я его бросила! Пусть смотрит кино, как все мои бывшие», — написала Синицына.

Фотограф загадочно молчит, ситуацию не комментирует. Стоит отметить, при разводе с Полиной Гагариной он был более общителен. В частности, публично жаловался, что ему экс-супруга якобы чинила препятствия в общении с дочерью. Но со временем скандал поутих, а сам Исхаков взялся за поиски новой спутницы жизни. И если Синицына не пошутила, успехи на этом фронте пока невелики.

Зато Полина Гагарина, судя по тем же слухам и нескольким фото папарацци, свое счастье нашла. В лице танцора из своего же балета по имени Станислав Миков. Он уже более пяти лет работает в коллективе, раньше в нем танцевала и его жена Оксана Стратулат. Брак, это уже известно, распался, а новый роман ни сам парень, ни Гагарина не комментируют.

Что же касается Софьи Синицыной, ее прежде связывали отношения с сыном Марины Зудиной и Олега Табакова — Павлом. У пары появилась дочь Мия, но вскоре после ее рождения было принято решение о расставании. Разошлись молодые звезды без скандала, они сумели остаться друзьями. Малышка часто проводит время с папой и бабушкой. Зудина также активно комментирует посты несостоявшейся невестки в соцсетях. А публикует Синицына, в том числе, многозначительные фото топлес с подписью «Я выбираю себя».

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