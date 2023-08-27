Филипп Киркоров присмотрел пару для сына в Сочи: «Какая невеста красивая!»

Певец Киркоров выбрал невесту для сына Мартина во время своего концерта в Сочи

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Девочка в зале поразила народного артиста своей красотой.

Народный артист РФ Филипп Киркоров нашел невесту для 11-летнего сына Мартина-Кристина! Только так теперь и пишут об инциденте поклонники певца и журналисты из Сочи. Король отечественной эстрады дал в курортном городе 151-й концерт и среди зрителей встретил там девочку, покорившую его сердце. Осталось только познакомить будущих молодоженов. Об этом, кстати, музыканта попросила сама невестка.

На очередном шоу Киркорова в Сочи — неизменный аншлаг. Концертный зал «Фестивальный» полон, публика встречает очень тепло, танцует и ликует. На протяжении всего представления фанаты несут артисту цветы и подарки, а он едва удерживает все эти богатства в руках. И вдруг на сцену вышла девочка по имени Амелия, она вручила своему кумиру его портрет. На обратной стороны картины была подпись, которую Киркоров озвучил — маленькая поклонница хочет познакомиться с его детьми.

«Какая невеста красивая! Ну-ка покрутись. Перед тем, как знакомиться, покажи маму с приданым. Мама хороша!» — восклицал исполнитель, стоя рядом с Амелией.

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей — Мартина-Кристина и его старшую сестру Аллу-Викторию. Ребята с малых лет выходят с папой в свет, позируют на красных дорожках и дают интервью. Наследникам артист устраивает невероятные вечеринки и праздники, колесит с ними по миру, дает полную свободу для творчества. Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько потратил певец на день рождения своего сына этим летом.