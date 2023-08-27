Яна Поплавская о смерти Глеба Панфилова вслед за супругой: «Понимала, что быстро уйдет»

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Артистка уверена, что знаменитый деятель театра и кино не спасся бы одним творчеством — он не смог жить без жены Инны Чуриковой.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская заявила, что чувствовала уход режиссера Глеба Панфилова из жизни. Он скончался через семь месяцев после супруги Инны Чуриковой, просто не смог без нее жить, уверена знаменитость. Артистка отметила, что двум вещам деятель кино и театра был предан весь без остатка — профессии и горячо любимой жене. Она поделилась воспоминаниями о Панфилове в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Я знала, что он уйдет, абсолютно понимала, что быстро уйдет. Потому что они так, видимо, любили друг друга с Инной Михайловной. Я была свидетелем их отношений, было понятно, что они просто не могут друг без друга. Ну, помните — они были счастливы и умерли в один день? Вот, что всегда желали. Я думаю, что ни счастливы там встрече, абсолютно в этом уверена», — сказала Поплавская.

Актриса выделила Панфилова из общества популярных режиссеров за его скромность. Это качество не изменяло Глебу Анатольевичу ни до, ни после всенародного признания. Он не зазнавался и не считал себя лучше других. Даже при том, что совершенно очевидно — картины стали классикой при жизни автора. Особо отметила Поплавская ленты «Васса» и «Начало».

«Обычно режиссеры зациклены на собственном „Я“. Часто говорят о себе: „Я лучший режиссер России, я мэтр российского кино“. Сами себя так называют. Боже мой, никогда, никогда в жизни я не слышала этого от Глеба Анатольевича. Удивительный, невообразимо талантливый человек. В кинематографии, в театре, да во всем!» — сказала телеведущая.

Яна Поплавская участвовала в съемках фильма «Васса». Она сыграла дочь главной героини Вассы Железновой в исполнении Инны Чуриковой. Призналась, что поначалу не хотела сниматься в этом кино, страшно капризничала, не сразу поняла, насколько ей повезло. По прошествии лет работу с Панфиловым актриса вспоминает с теплотой, называет большим счастьем. В совместном творчестве с ним она чувствовала себя значимой и нежно любимой. «Приветы» от мастера артистке потом передавали коллеги по «Ленкому», при каждой новой встрече создавалось ощущение, что это родной человек.

«Человек не пафосный, удивительно заточенный на безумную, фантастическую любовь к профессии, к служению ей и своей жене. И понимающий, что такое искусство. Не „Я“ в искусстве, понимаете, а искусство. Я думаю, что это человек, который останется навсегда», — заключила Поплавская.

Яна Чурикова умерла 14 января в больнице. Через 40 дней ее горюющий муж рассказал прессе, что причиной смерти стала неимоверна самоотдача, работа на износ, которая отняла все силы. 11 мая режиссер был госпитализирован с инсультом. Спустя 3,5 месяца лечения и реабилитации он все же умер в клинике, спасти не удалось.

Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания коллеги Инны Чуриковой и Глеба Панфилова по «Ленкому» Елены Степановой.