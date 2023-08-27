Экскурсия на тот свет: кто такие диггеры и почему гулять под землей смертельно опасно

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Страшной трагедией обернулось «путешествие» для москвичей. А все из-за случайности. Как не стать заложником обстоятельств и выжить, когда кажется, что все уже предрешено?

Тема подземных экскурсий стала актуальной после трагедии в Москве — где погибли восемь человек во время такого экстремального тура. Семь туристов и сам экскурсовод. Дождь обрушился на Москву, ливневка быстро наполнилась — а выбраться из-под земли некуда. Когда начались проверки естественно выяснилось, что все эти туры под землю незаконны. При этом конторы, «организующие» такой досуг, работают годами, в открытую и даже не скрываются.

И такое не только в Москве — как так может быть? Я уж не говорю про возросшую террористическую опасность из-за украинских диверсантов. Но как в принципе могут годами в серой зоне работать вполне преуспевающие фирмы? Подробности смотрите в расследовании корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.