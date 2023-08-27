Даже в космосе: как в России отметили отметили День государственного флага

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Праздник отметили в новых регионах страны. Как все прошло?

Главный символ русского мира сейчас — государственный флаг. Триколор на этой неделе развевался далеко за пределами собственных границ федерации — в космосе, на Северном полюсе, в Антарктиде — Россия отметила День флага.

22 августа 1993 года бело-сине-красное полотнище впервые в новейшей истории было использовано как государственный символ. Надо отдать дань регионам, которые все эти годы не устают придумывать все новые варианты демонстрации государственного символа — ярко, но с уважением. Например, танец трех балерин во Владивостоке.

Символично, что в этом году впервые новые регионы де-юре отмечали День флага вместе со всей страной, так сказать по праву, хотя де-факто триколор как символ единения с исторической родиной использовался давно. Русский мир там, где реет русский флаг.