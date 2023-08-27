ВСУ стали сильнее обстреливать Донбасс запрещенными кассетными боеприпасами

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

О ситуации в ЛНР и ДНР доложили президенту РФ главы этих регионов.

Об усилении обстрелов со стороны ВСУ по мирным кварталам Донбасса президенту России Владимиру Путину доложил на этой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин. Украинские боевики выпустили на 23% больше снарядов по городам республики. Каждый десятый боеприпас — кассетный. Это чрезвычайно опасное оружие в городской застройке, где от шрапнели нет специальных укрытий. «Кассеты», по сути, это маленькие мины, которые часто не разрываются в воздухе и остаются на земле «поджидать» своих жертв.

К жестокости со стороны ВСУ на Донбассе за почти десять лет конфликта можно сказать «привыкли». Кассетные боеприпасы — это лишь еще один штрих к портрету.

Причем удивляться бесчеловечности по отношению к врагам, каковыми считают в Киеве всех местных, можно только если не знать, как в рядах киевских формирований относятся к своим. Их поведение президент обсудил на этой же неделе с врио главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником.

«Я иногда смотрю на то, что делает сторона противника… у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Но это их дела и их проблемы», — сказал Путин.

Президент принял в Кремле глав ЛНР и ДНР с разницей в один день.