Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy; 5-tv.ru

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Украинские боевики несут огромные потери. Но некоторые продолжают вступать в схватку.

На этой неделе Верховная Рада еще раз присягнула в верности, запретила территориальные уступки даже ради достижения мира.

Странный пассаж — ведь ранее был принят закон по которому сами консультации с Москвой невозможны, так зачем запрещать предмет переговоров, если запрещены сами переговоры?

Украина вступила в новую стадию своей независимости — независимости от русскоязычных территорий. То, что остается, превращается в очаг терроризма — потому на этой неделе так много попыток диверсий — налет дронов на Крым, обстрел приграничья в Курской и Брянской областях.

Эта ненависть была и раньше, теплилась в крови наследников Бандеры, проскакивала в западенском акценте — но все это было размазано по территории и разбавлено многомиллионным пестрым разнокультурным населением. Сейчас, когда объем уменьшается, яд становится концентрированнее. Гнойник сформировался. Консервативное лечение не помогло. Понадобилась операция, специальная военная операция. Хроника недели русского Донбасса — у корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.