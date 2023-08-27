Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. Luke Olson; 5-tv.ru

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Недавно Зеленский прибыл с официальным визитом в Данию, в рамках которого посидел в кресле американского военного самолета. Местная пресса описала это событие кратко — цирк.

Судя по всему, где-то через полгода свое мастерство вслед за танкистами придется продемонстрировать и российским летчикам. Западная коалиция решила поставить Киеву американские истребители F-16. А через полгода — потому что это минимальный срок переобучения пилотов на данном типе самолетов. Во всяком случае, официально в США начали подготовку. А Нидерланды, Дания и Норвегия заявили, что готовы поставить вооружение.

Сам процесс обставили очень театрально. Прилетел президент Украины Владимир Зеленский в Данию, его завели в ангар с самолетами. Дали посидеть внутри, подержаться за ручки. Премьер-министр Дании не удержалась и полезла тоже, при этом ей пришлось разуться. Босоногая Метте Фредериксен улыбалась так, будто ее после школьной дискотеки пригласили покататься на мотоцикле. Но это машина для убийства.

На несуразность происходящего обратила внимание и датская пресса, заголовок в одной из старейших газет, собственно, понятен и без перевода — «Цирк Зеленского». А на что вы рассчитывали? Что украинский комедийный актер — это второй Рейган (40-й президент США) наших дней? Прозревайте, господа европейцы. Ваш кумир — человек, способный без рук играть на пианино. Он и вас научит и втянет в свой цирк, кровавый.

Ушатом холодной воды в разгар плясок вокруг F-16 стало высказывание известного датского режиссера Ларса фон Триера. К слову, большого поклонника русской культуры, боготворящего нашего Андрея Тарковского

«Жизни русских имеют значение!» — написал он.

Удивительно, что американские F-16 решили поставить Дания, Норвегия, Нидерланды, но не сама Америка. Потому что так выгодно США. Украина на американские кредиты закупит у европейцев старые F-16, а те у американцев купят новые F-35, которые в два с половиной раза дороже.

Тот, кто умеет думать понимает, что отправка американских истребителей Киеву — значит углубление конфликта, оттягивание неизбежного. Очевидно, изначально на Западе был план, что летнее наступление ВСУ будет успешным. Под это и были поставки тяжелой техники — танков и БМП, дальнобойных ракет. Не получилось. В НАТО уже строят планы на военные кампании следующего года — под них и передают истребители.