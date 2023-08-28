Монолит, Ласка, Леня: что известно об экипаже легендарного танка «Алеша»

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Бойцы смогли разгромить колонну ВСУ на запорожском направлении, за что были представлены к званию Героев России.

Поздний вечер в Кремле, встреча за чашкой чая. Минимум официоза, но гости президента, как и положено офицерам, даже в неформальной обстановке держатся с гвардейской выправкой. Это настоящие герои России — тот самый экипаж легендарного танка «Алеша».

Танкисты рассказывают, никто тогда и не планировал геройствовать. Оно само собой так получилось. Тот день начался как и многие до него. Как говорят — ничто не предвещало.

«Вы не знали, что вас там ожидает, конечно?» — спросил у бойцов президент РФ Владимир Путин.

«Мы постоянно работаем на свой страх и риск», — ответил один из них.

Но даже в разговоре о таком риске и повседневном обыденном страхе находится место для улыбок. Когда речь заходит о работе ефрейтора Гаврилова. Именно он наблюдал с дрона за работой братьев по оружию, корректировал огонь. И его эмоции нашли отклик в сердцах самых разных россиян.

«После окончания службы в Вооруженных силах вполне могли бы быть комментатором на крупных международных, внутренних точно, соревнованиях. У вас это очень хорошо получается», — отметил российский лидер, комментируя распространившееся видео в сети.

Это видео многие пересматривали не один раз. Невероятное по накалу эмоций — сердце замирало от волнения за наших танкистов. В неравном бою отважный экипаж уничтожил два украинских танка и шесть натовских бронетранспортеров с десантом.

У тех, кто в танке, времени на эмоции не было. С холодной головой били западную технику. Эти съемки сделаны на передовой. Вот, что бойцы рассказывали после боя.

«Там эмоции на другой план отодвигаются, там работа», — рассказывает командир танковой роты с позывным «Монолит».

«Решения в бою моментальные. Бой, он скоротечный. Нам просто была поставлена задача — видите, уничтожайте», — рассказывает командир танкового взвода с позывным «Ласка».

Родные танкистов о подвиге узнали из новостей.

«Там (по телевизору. — Прим.ред.) говорят: „Алеша, Алеша“. Вот мама подумала, что это про нашего брата. А мы не поверили», — рассказывает сестра наводчика-оператора танка Евдокия Неустроева.

Алексей Неустроев — наводчик-оператор танка. Символично, Герой России — однофамилец Героя Советского союза Степана Неустроева, которой руководил батальоном, водрузившем Знамя Победы над Рейхстагом. Алесей родом из маленького якутского села, где он уже четвертый в звании героя. В многодетной семье — старший сын и главный помощник по хозяйству.

«Я не хотела отпускать, но он сказал, что не может прятаться за спинами и поехал. Сперва боялась. Он у меня деревенский мальчик, все умеет, спокойный, застенчивый», — рассказывает мама наводчика-оператора танка Зарема Неустроева.

Награды из рук президента они получили на концерте в честь 80-летия Курской битвы. Для ефрейтора Филиппа Евсеева звезда Героя России в такой памятный день совершенно особенное, личное событие — его дедушка воевал как раз в тех местах.

«Ваш дед участвовал на Курской дуге? Вот это есть связь поколений, это и есть наш генетический код защиты Отечества. Здорово, очень здорово», — отметил Путин.

Они не только повторяют подвиг дедов, но и также чтут офицерские традиции. В том бою за рычаги прыгнул командир танковой роты — в его подчинении девять машин, но когда надо, без раздумий сам идет в бой.

«Нужно показывать своим подчиненным, что даже если ты боишься, туда страшно ходить на самом деле», — рассказывает командир танковой роты Расим Баксиков с позывным «Монолит».

«Это в лучших традициях российского офицера», — отметил российский лидер.

Для этих танкистов то, чем восхищена вся страна — опасная, но все же самая обычная работа. И они снова отправятся на передовую — бок о бок воевать рядом со своими товарищами на самых непростых участках фронта до победы.