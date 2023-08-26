Минобороны: система ПВО уничтожила украинский БПЛА в Брянской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Попытка атаки киевского режима была пресечена в районе десяти часов вечера.

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа по объектам на территории нашей страны.

Как сообщили в Минобороны РФ, около 21:45 по московскому времени вражеский объект был уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области.

О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Белгородской области погиб мирный житель в результате атаки ВСУ.