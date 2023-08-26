Семенович о критике ее опыта заморозки яйцеклеток: «Это может помочь женщинам»

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Исполнительница подробно рассказывает поклонникам о каждом этапе процедуры и своем пути к материнству. Но далеко не всем такая откровенность кажется уместной.

Певица Анна Семенович была удивлена волне критики, которая обрушилась на нее в связи с освещением персонального опыта заморозки яйцеклеток. Звезда призналась, что подробно рассказывает о своем опыте в соцсетях с исключительно благими намерениями — поддерживает женщин, решивших стать мамами в позднем возрасте или имеющих проблемы в этой сфере. В эфире федерального канала она прокомментировала травлю в сети, беседуя с интервьюером Вадимом Такменевым.

Семенович заявила, что не стремилась взбодрить аудиторию и прибавить себе популярности за счет болезненной темы сложного пути к материнству. Наоборот, хотела вдохновить женщин на решение, которое некоторые никак не могут принять. Звезда уверена, что даже если время упущено, современная наука предлагает ряд способов обрести долгожданное родительское счастье. Благодаря современным технологиям, не родившие детей в молодом возрасте дамы еще могут наверстать упущенное. Если, конечно, этого хотят.

«Многие женщины боятся этого, не зная просто этот вопрос, не изучая его глубоко. Я его сама изучала. Я дважды это прошла, потому что я считаю, что это может помочь женщинам, у которых есть некоторые проблемы с деторождением, обрести счастье стать мамой или стать мамой в более зрелом возрасте», — заявила певица.

Анна Семенович не обзавелась семьей к своим 43 годам. Она приняла тот факт, что может и не встретить идеального мужчину, но не стала отказываться от мечты о своем ребенке. Поэтому артистка уже дважды прошла процедуру заморозки яйцеклеток. Она рассказывает фанатам о стоимости и разных особенностях процедуры, борется с эйджизмом и мифах об альтернативных способах продолжения рода, со страхами и неуверенностью.

«Современная медицина, прогрессивный образ мышления дают нам прекрасную возможность делать этот выбор. Не так давно я прошла процедуру замораживания яйцеклеток, и сегодня это моя уверенность в будущем счастливом материнстве», — говорит певица.

Несмотря на отсутствие спутника жизни, которого она ждет, Анна Семенович с готовностью поддерживает тех, кто уже встретил вторую половинку. Более того, женит их! Как писал ранее 5-tv.ru, знаменитость зарегистрировала брак 12 пар в рамках Московского урбанистического форума.