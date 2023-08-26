В Белгородской области погиб мирный житель в результате атаки ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Булкин Сергей
Взрывное устройство националистов упало на территорию частного дома, владелец которого в это время косил траву.
Украинские боевики ударили по селу Щетиновка в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, националисты сбросили с беспилотника взрывное устройство, которое упало на территорию частного дома.
«ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.
Мирный житель получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что число пострадавших от атаки ВСУ кассетными снарядами в Уразово выросло до шести.