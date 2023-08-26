Задержан самокатчик, сбивший пятилетнего ребенка в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Lilly

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В настоящее время он доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.

В Москве задержан водитель электросамоката, который сбил пятилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. По данным столичной прокуратуры, им оказался 17-летний житель района Южное Бутово.

Как передает МВД «Медиа», молодой человек доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Пострадавший ребенок находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что малолетнего байкера-рецидивиста задержали в Башкирии после очередного ДТП.