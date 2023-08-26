Экс-агент ЦРУ предрек Украине скорый разгром элитной 82-й бригады

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Огромные потери в последнем резервном подразделении ВСУ доказывают, что контрнаступление зашло в тупик.

Элитная 82-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенная в середине августа на передний край, несет большие потери. На это обратил внимание экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«Они уничтожают 82-ю бригаду, которую недавно ввели в бой, а о ней говорили, что она обладает невероятной силой», — сказал он.

Джонсон добавил, что ВСУ не смогли преодолеть первую линию обороны российской армии, однако уже потеряли танки и другую бронетехнику НАТО в результате сокрушительных ударов артиллерии и военной авиации России. Огромные потери доказывают, что контрнаступление зашло в тупик, сделал вывод экс-агент ЦРУ.

Киевский режим 16 августа отправил в бой последнее крупное подразделение из своего резерва — 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью в две тысячи человек. Формирование было укомплектовано боевыми машинами Marder и Stryker, и танками Challenger-2.

Боевики приступили к выполнению задач в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Почти сразу стали приходить сообщения о том, что бригада несет крупные потери как в живой силе, так и в военной технике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил о колоссальном превосходстве России над Украиной в боеприпасах.