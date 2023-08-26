Второе судно вышло из Одессы после остановки зерновой сделки

Фото: Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

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Балкер Primus находился в одесском порту с февраля прошлого года.

Второе судно, находившееся с февраля прошлого года в порту Одессы, вышло в Черное море. Об этом сообщает телеканал «ТСН.ua».

«После остановки зерновой сделки из порта Одессы вышло второе судно», — говорится в Telegram-канале украинского СМИ.

Уточняется, что речь идет о балкере (судно для перевозки грузов насыпью — Прим. ред.) Primus, который вышел из акватории одесского порта утром 26 августа, находясь там с 20 февраля 2022 года.

До этого, 16 августа, сообщалось, что из Одессы с 30 тысячами тонн груза, включая продовольствие, вышло судно-контейнеровоз Joseph Schulte, также находившееся там с начала спецоперации.

Тогда же Турция заявила о готовности гарантировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины.

Россия вышла из «зерновой сделки» 17 июля. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы вернуться к ее обсуждению, как только страны Запада выполнят часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил о решении вопроса о бесплатных поставках зерна в Африку.