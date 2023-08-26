Дирижер Ринкявичюс выступил против запрета играть Чайковского в Литве

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Худрук симфонического оркестра недоволен отменой российской культуры. Что он сказал?

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Литвы Гинтарас Ринкявичюс заявил, что запрещать исполнителей русской классики в стране — это несправедливость. Об этом рассказало издание Sputnik Литва.

«Я понимаю, когда, к примеру, исполнитель не может въехать в Литву, поскольку он поддерживает режим, но в чем провинились Петр Чайковский, Рахманинов, Дмитрий Шостакович — не могу понять», — отметил дирижер.

Он добавил, что сейчас граждане РФ спокойно могут использовать свое культурное наследие. Худрук также подчеркнул, что музыку российских композиторов исполняют во всех странах мира, кроме Литвы и Польши. Дирижер считает такие запреты несправедливыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония нарушает международное право отказом от обучения на русском языке. На это обратили внимание в ООН.