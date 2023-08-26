В Венгрии заявили о заинтересованности западных политиков в конфликте на Украине

Сийярто заявил, что в конфликте на Украине заинтересованы отдельные политики

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Но народы Европы не хотят воевать с Россией.

В украинском конфликте заинтересованы не народы Европы, а отдельные политики. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на ежегодном политическом фестивале «Транзит».

«Европейские народы не хотят воевать, в военных действиях участвуют лишь некоторые европейские политики», — сказал Сийярто в своем выступлении.

Дипломат подчеркнул, что из-за антироссийских санкций Евросоюз — ранее «одно из самых мощных международных объединений» — до сих пор «ни на шаг не приблизился к миру» на Украине. Напротив, отметил Сийярто, сейчас риск эскалации военных действий стал выше, чем раньше.

Это демонстрирует провал политики Брюсселя и принятых им 11 пакетов антироссийских санкций, которые лишь «разрушают экономику» Европы, заключил Сийярто.

Нынешнее правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном последовательно критикует европейскую политику в отношении России. Там считают, что санкционный подход полностью провалился, а новые попытки надавить на Москву ограничениями бессмысленны и вредны для самих европейцев. В свою очередь президент Венгрия Каталин Новак на днях заявила, что страна включится в мирные переговоры по «формуле Зеленского».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о крахе Европы из-за конфликта на Украине.