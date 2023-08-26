Разрешила завести любовницу: работа в театре мешала Любови Руденко в замужестве

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Из-за усиленной работы над ролью в спектакле актрисе пришлось рискнуть верностью мужа и браком.

Актриса Любовь Руденко посвятила всю свою жизнь работе в московском театре имени Маяковского. В свое время ради работы на сцене ей пришлось пожертвовать даже счастливым браком. Об этом пишет издание utro.ru.

Театр имени Маяковского открыл 101-й сезон. Для его самой преданной актрисы Любови Руденко прошло уже 43 таких сеона. Актриса всегда была столь верна игре на сцене театра, что личную жизнь ставила на второй план.

Вот уже как два года актриса живет одна. По словам Руденко, она не планирует выходить замуж снова.

«Нет ничего лучше, чем гостевой брак, когда люди сохраняют свою независимость. К тому же, я привыкла быть одной, мне самой с собой очень комфортно и не бывает скучно», — сообщила актриса.

Первый муж Любови актер Кирилл Макеенко был ненамного младше ее. В отличие от второго гражданского мужа актрисы.

«А вот гражданский муж и последовавший за ним второй официальный были младше меня на 15 лет», — заявила Руденко.

Сама же актриса, несмотря на разницу в возрасте со своим последнего супругом, чувствует себя молодой. По ее словам, с ровесниками ей скучно.

Актриса также призналась, что в первом браке из-за постоянной интенсивной работы в театре в ее семье возникла кризисная ситуация.

«Я тогда очень много работала — снималась сразу в восьми проектах! — и домой приезжала уставшая, как собака. Я был такая измотанная, что с ужасом думала, как муж будет от меня еще чего-то хотеть, помимо того, что я зарабатываю для семьи деньги и убираю квартиру», — вспоминает Руденко.

Именно по этой причине актриса даже решилась на весьма отчаянный поступок, — Любовь предложила супругу найти любовницу.

«Я разрешила завести кого-нибудь, с кем он мог бы получать все, что хочет. Но только так, чтобы я не знала. Правда, он в итоге так и не завел любовницу — любил меня, наверное», — резюмировала Руденко.

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