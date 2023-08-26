В Польше хакеры остановили поезда и заставили слушать гимн России

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Неизвестные парализовали движение более 20 составов в окрестностях Шецина.

В Польше хакеры взломали систему радиосвязи, координирующую работу железной дороги, и включили в поездах гимн России и речь президента Владимира Путина. Об этом сообщает газета Wyborcza.

Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером в районе города Шецин. Работники местной железной дороги рассказали, что «имели возможность лично услышать сигналы, дезорганизующие железнодорожное движение, и запись слов Путина и вышеупомянутого гимна, транслируемую на железнодорожных частотах».

По информации издания, кто-то взломал систему безопасности железнодорожного движения «Радио-Стоп» и начал с помощью собственной рации передавать сигнал тревоги.

«Сигнал „тревоги“ начал транслироваться где-то в районе Щецина около девяти часов вечера, его принимали как в поездах, так и на дорожных постах. <…> В 22 часа в радиотелефонах зазвучал гимн России», — говорится в публикации.

Отмечается, что хакеры парализовали движение более 20 поездов в окрестностях Шецина. На этом они не остановились: около полуночи ситуация начала повторяться в других частях Польши.

Сейчас польские правоохранители пытаются вычислить хакеров. Кроме того, в стране создали специальную группу, которая будет наблюдать за организацией движения поездов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше неизвестные обокрали спецпоезд, который перевозил оружие для Украины и охранялся военными США.