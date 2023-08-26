Стала бы мамой еще и еще раз: Юлия Ковальчук признала, что хочет больше детей

Певица Юлия Ковальчук заявила, что не против стать матерью в третий раз

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Экс- «Блестящая» откровенно признала, что мечтает иметь много детей.

Певица Юлия Ковальчук заявила, что не против снова стать матерью. Об этом она рассказала в интервью изданию Bonjour.

«На все, конечно, воля Божья, но я бы с огромным удовольствием стала мамой еще и еще раз», — пояснила исполнительница.

Поклонники Ковальчук обратили внимание в соцсетях, на быстрое восстановление певицы после последних родов. Судя по всему, такой позитивный эффект на певицу произвели интенсивные тренировки. Кадры с ними Ковальчук периодически выкладывала в своем личном блоге. Как известно, в начале июля у Юлии родился второй ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в недавнем интервью Ковальчук рассказала, что будет продолжать и впредь вместе с супругом певцом Алексеем Чумаковым держать в секрете все, что происходит в их семье и личных отношениях. Пара уверена, что все интимное должно быть строго сокрыто от общественности, журналистов и даже любимых поклонников.