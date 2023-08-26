МО РФ: система ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Попытка атаки мирных жителей провалилась.

Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа ВСУ, сообщает Минобороны РФ. ПВО отработали по цели в небе над Белгородской области.

«Около 14:15 пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа, аппарат уничтожен ПВО», — говорится в сообщении.

Это вторая попытка ВСУ нанести удар по российской территории за сегодня. Первая была предпринята киевским режимом утром 26 августа. Украинский беспилотник также был сбит ПВО в воздухе.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.