«Господь одарил его талантом»: какой вклад внес Церетели в отечественную культуру

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Астафьев / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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По мнению искусствоведа Золотова, Зураб Константинович — это уникальное явление в культуре. Но в чем его секрет?

Народному художнику РФ Зурабу Церетели в следующем году исполняется 90 лет. 5-tv.ru решил поинтересоваться у культуролога и искусствоведа Андрея Андреевича Золотова о том, в чем секрет именитого скульптора и каким Зураб Константинович является в жизни.

По словам эксперта, Зураб Константинович Церетели — это уникальное явление отечественной культуры. Он подчеркивает, что это именно явление, которое включает в себя личность и характер Церетели не только как художника, но и как человека, который оказал творческое влияние на современный культурный процесс.

«Господь одарил его огромным талантом. Я думаю, что это великий художник. Но Господь одарил его еще и удивительным характером, добротой. Удивительным пониманием других художников и людей. И чудо — это его исключительное обаяние, где бы он не появлялся, на каждой выставке какого-либо художника, обязательно вокруг него собирается большая толпа людей. На него интересно смотреть. Он излучает удивительную энергию. <…> Мало про кого можно сказать, что человек сам себе творит энергию», — выразил свое мнение о Зурабе Константиновиче искусствовед.

По словам культуролога, работы Церетели также излучают особенную энергетику. Среди них есть и живопись, и скульптуры, и графика, и эмальерные работы.

«Разнообразие его личности заключается в том, что его живопись и скульптуры довольно сильно отличаются друг от друга. По стилю, по манере исполнения. Если в живописи он необычайно своеобразен, то в скульптуре он старается быть более строгим, так сказать, с реалистическим и психологическим взглядом на людей. <…> У Церетели огромная интуиция. Он может афористично и кратко что-то сказать», — говорит Золотов.

Эксперт отмечает, что Церетели — художник с глубоким внутренним миром, который совершенно лишен эгоизма. Он достаточно известен, поэтому о нем можно сказать, что он «всего достиг». Ему ничего не нужно, кроме творчества и помощи другим. Церетели является президентом в Академии художеств уже на протяжении двадцати лет, где преподает и сам Золотов.

В заключение Андрей Андреевич подытожил, что значение имеет большой творческий энтузиазм Церетели. 4 января 2024-го Зурабу Константиновичу исполнится 90 лет, но он продолжает работать каждый день. Он пишет полотна, и на данный момент в его работе несколько скульптур.

«Недавно он создал скульптуру Сергея Васильевича Рахманинова. Поразительного психологического наполнения. Это тот самый трагический Рахманинов, который сочинил симфонические танцы в последний период своей жизни, находясь уже в Америке», — рассказал искусствовед.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зураб Церетели изменился до неузнаваемости.